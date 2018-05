Niederkrüchten: Overhetfelder Schützen feiern Pfingstkirmes

Niederkrüchten Die St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld feiert von Samstag bis Dienstag, 19. bis 22. Mai, ihre Pfingstkirmes. An der Spitze der Schützen stehen König Detlef Gorné, seine Minister Peter Peuker und Martin Eberz sowie Adjutant Martin Fackler.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, wenn die Schützenbrüder den König und seine Minister abholen und den Königsmaien errichten. Gegen 17.30 Uhr findet die Gefallenenehrung der Overhetfelder mit Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Dabei erschallt auch der große Zapfenstreich. Danach beginnt um 18.30 Uhr die Parade auf dem Parkplatz "An der Heiden" an der Elmpter Kapelle in Overhetfeld. Um 20 Uhr startet der Tanzabend im Festzelt, dort spielt die Band Thommes Rot-Weiß.