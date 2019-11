Hilden : Sporthallen öffnen sonntags für Kinder

Spielen und Toben in der Turnhalle der Grundschule Beethovenstraße: Houssein (6) hatte im vergangenen Jahr beim Open Sunday Spaß an der Ringeschaukel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Aktion „Open Sundays“ für Kinder von sechs bis elf Jahre geht ab Sonntag in die nächste Runde.

Kinder wollen toben, auch in der kalten Jahreszeit. Spiel- und Bolzplätze verlieren jedoch bei Regen und Schnee schnell ihren Reiz. Damit sich die Hildener Kinder trotzdem auspowern können, öffnet das Sportbüro der Stadt vom 10. November bis zum 15. Dezember jeden Sonntag die Schulturnhalle an der Schützenstraße 16. Die Aktion „Open Sunday“ feierte 2018 Premiere und wurde extrem gut angenommen. Als Kooperationspartner konnte die Hildener Allgemeine Turnerschaft gewonnen werden.

Mädchen und Jungen aus den Klassen eins bis sechs haben sonntags von 13.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Sport zu treiben, zu tanzen und zu toben. Dabei werden sie jeweils von mindestens sechs Trainer sowie Sporthelfer angeleitet. Im Januar und Februar 2020 wird das Projekt in der Schulturnhalle Beethovenstraße 32-40 fortgesetzt.

Der Open Sunday ist ein Projekt im Rahmen des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden. Seit 2005 arbeitet das städtische Sportbüro systematisch mit Vereinen, Ärzten, Gesundheitsberatungen, kommerziellen Anbietern und wissenschaftlichen Instituten zusammen und entwickelt neue Angebote. Das Ziel ist immer die ganzheitliche Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Der Open Sunday wurde vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen in Kooperation entwickelt. Planung und Umsetzung in Hilden finden in enger Zusammenarbeit mit dem Verein „Integration durch Sport und Bildung“ statt.