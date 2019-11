Einladung des Sportvereins Hilden-Ost : Familien können Zirkusluft schnuppern

Hilden „Manege frei für drei Generationen – Wir bewegen uns wie im Zirkus“ lautet das Motto des Hildener Mitmachzirkus, zu dem der Sportverein Hilden-Ost für Sonntag, 10. November, einlädt. Beim mittlerweile 20. Familientag sind Besucher im Alter von fünf und 75 Jahren eingeladen: zum Jonglieren, Einrad fahren und zum gemeinsamen Bauen von akrobatischen Pyramiden.

Los geht es ab 11 Uhr in der Sporthalle Sporthalle Kalstert mit dem Laufspiel „Hurra, der Zirkus kommt“. Wer dann Diabolos, Keulen und fliegende Stäbe in die Luft werfen möchte, der sollte sich zu diesem sportlichen Zirkus-Tag anmelden. Angeleitet werden die Nachwuchsartisten von den beiden Übungsleiterinnen Chiara Heyn und Annika Rasche, die an diesem Sonntag alle Einräder aus den Schränken holen werden. Wer ein eigenes Einrad besitzt, sollte dieses mitbringen.