Hilden : Grundabgaben: Änderungen bei der Stadt melden

Anfang 2020 verschickt das Amt für Finanzservice der Stadt Hilden die neuen Müllmarken sowie die Bescheide für Grundabgaben. Dazu zählen die Grundsteuer sowie die Gebühren für Abfallentsorgung, Straßenreinigung, den Winterdienst und Beseitigung von Regenwasser.

Noch bis zum 29. November haben Bürger Zeit, Änderungen für das Jahr 2020 schriftlich mitzuteilen; entweder per Mail an steueramt@hilden.de, schriftlich an das Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden oder per Fax: 02103 72-620.