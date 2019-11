Hilden : Statistiker befragen Hildener Haushalte

Statistiker befragen Hildener Haushalte

In dieser Woche startet der Landesbetrieb Information und Technik NRW in seiner Funktion als Statistisches Landesamt im Rahmen der Vorbereitung des Zensus 2021 die Befragung von Haushalten in zwei NRW-Städten. Etwa 600 zufällig ausgewählte Haushalte in Hilden und rund 1000 in Neuss werden von Interviewerinnen und Interviewern kontaktiert, die von der Behörde beauftragt wurden. Sie möchten die Bewohner für diese Pilotstudie zu gewinnen. Die Teilnahme ist freiwillig. In persönlichen Interviews werden den Befragten allgemeine Fragen zu ihrer Person und zu ihrem Haushalt (zum Beispiel Name, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit) gestellt. Die Statistiker erhoffen sich von dieser Befragung Erkenntnisse, die zu einer Optimierung der Hauptbefragung im Jahr 2021 führen. Dies soll die Befragten entlasten, kostenintensive Nacharbeiten reduzieren und die Qualität der Ergebnisse verbessern. In der Pilotstudie wird sowohl die Befragungsmethode „persönliches Interview” als auch die „Online-Befragung” getestet. Beim Zensus 2021 soll ermittelt werden, wie viele Menschen in den Städten und Gemeinden Deutschlands leben, wie sie wohnen und arbeiten. Neben der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl sollen weitere Daten zur Demografie und auch Daten zu Gebäuden und Wohnungen ermittelt werden. Die erhobenen Daten sind von großer Bedeutung für kommunale Planungen und künftige Projekte in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Weitere Informationen zum

Zensus 2021 sowie zu den Datenschutzbestimmungen gibt es unter www.zensus2021.de