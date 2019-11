Spielplatz in Hilden : Note „Gut“ für neuen Warrington-Platz

Info

Umgestaltung Im Rahmen des Projekts Innenstadt sollte der zentrale Spielplatz barrierefrei und familienfreundlicher werden. Die Arbeiten am Warrington-Platzes begannen Ende März. Rund sieben Monate wurde dann an dem Spielplatz gearbeitet. Entstanden sind drei Bereiche:„Ruhezone“, „intensives Spiel“ und „reduziertes Spiel mit Ruhezonen an der Wasserfee“. Kosten rund 430.000 Euro

Zum Innenstadt-Projekt gehört beispielsweise auch die Wiederbelebung des Stadtparks. Die Umgestaltung der Robert-Gies-Straße ist das erste bereits umgesetzte Teilprojekt.