Rudelsingen in Hilden : Premiere fürs St.-Martins-Rudelsingen

Rudelsingen in Hilden

Hilden Der eigentliche Umzug ist zwar erst am Sonntag, die Lieder wurden aber schon jetzt auf dem Alten Markt geübt.

Ein buntes Lichtermeer erstreckt sich über dem alten Markt. Zahlreiche Kinder haben ihre meist selbst gebastelten Laternen angezündet. Dazu singen sie lautstark „St. Martin, St. Martin – St. Martin ritt durch Schnee und Wind“, oder „Ich geh’ mit meiner Laterne.“ Selbst St. Martin und der Bettler fehlen am frühen Mittwochabend nicht, dafür allerdings ein richtiger Umzug, der sich in Bewegung setzt. Bei der Veranstaltung, die der Sankt-Martinsverein Hilden-Süd zum ersten Mal in diesem Jahr organisiert hat, handelt es sich um ein Gemeinschaftliches Singen der Sankt Martins-Lieder unter Leitung von Martin Falke.