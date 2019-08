Taschengeldbörse Hilden : Schüler helfen Senioren bei vielen Alltagsaufgaben

Über die Taschengeldbörse werden Jugendliche an Senioren vermittelt, um ihnen für kleines Geld einfache Aufgaben des Alltags abzunehmen.

Seit nunmehr fünf Jahren gibt es die Taschengeldbörse in Hilden. Die Räumlichkeiten stellt die Arbeiterwohlfahrt, die Finanzierung übernimmt die Stadt. Seit Start wurden 309 Job-Anbieter, meist Senioren, von circa 180 Jobbern, Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, entlastet. Angebot und Nachfragen „passen immer so zusammen, dass niemand lange warten muss“, erklärt Bernhard Wiese, Koordinator der Taschengeldbörse. Dass deutlich mehr Anbieter als Abnehmer in der Börse eingetragen sind, stelle kein Problem dar. Die Jugendlichen übernehmen Aufgaben für verschiedener Anbieter, manche Tätigkeiten seien zudem einmalig – zum Beispiel das Erklären des Smartphones.