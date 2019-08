Hilden : Feuerwehr feiert furioses Fest

In einer Woche strömt wieder halb Hilden zur Feuerwache. Beim immer sehr gut besuchten Tag der offenen Tür zeigen die Brandbekämpfer ihr Können.

„Ein Fest für die ganze Familie“, verspricht Feuerwehrleiter Hans-Peter Kremer. Vor allem auf die jungen Gäste warten demnach zahlreiche Attraktionen: An der Spritzwand können erste Löschübungen gemacht werden. Technikfans erwartet eine Fahrzeugschau – unter anderem mit dem Gerätewagen Logistik 2, inklusive fünf Pumpen sowie 2000-Meter-Schlauchleitung. Ein alljährliches Highlight seien zudem die Rundfahrten mit den Feuerwehrautos, findet Kremer. „Es ist immer wieder schön, das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen.“

Ferner werden über den gesamten Tag regelmäßig wechselnde Vorführungen geboten. Dabei zeigt die Feuerwehr unter anderem, wie aus einem Fettbrand in der Pfanne ein loderndes Feuer wird. Kremer ergänzt: „Was man tun kann, damit die Küche nicht in Flammen aufgeht, erklären wir natürlich auch.“

Dass die Feuerwehr nicht nur die Brandbekämpfung am Herd beherrscht, wird erneut die berühmte Erbsensuppe zeigen. Die Löschgruppe 5 bereitet in alter Tradition circa 200 Liter Suppe in einer Gulaschkanone vor. Am Vortag beginnen die Kocharbeiten, dann zieht die Erbsensuppe über viele Stunden. „Das macht den guten Geschmack aus“, schwärmt Kremer, der sich jetzt schon auf seinen Teller Suppe freue. Wen die Suppe nicht anspricht, der hat dennoch eine kulinarische Auswahl: Chili con Carne, Gegrilltes, Kuchen und Waffeln.