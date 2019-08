Hilden : Sturmschäden sind erst 2020 beseitigt

Drei Wochen nach dem Unwetter mit Starkwinden funktioniert die Stromtrasse der Bahn noch immer nicht. Das wird auch noch ein wenig dauern, bestätigt ein Bahnsprecher. Der Großteil der übrigen Schäden ist bereits beseitigt.

Ab September werde das Mastgestänge provisorisch instandgesetzt. „Im nächsten Jahr werden vier Masten neu gebaut und ersetzen an gleicher Stelle die beschädigten Masten“, so der Bahnsprecher weiter. Die Leitung sei natürlich derzeit abgeschaltet. An der Forststraße hängt die Oberleitung teilweise nur einen halben Meter über Gebäuden. An der Reisholzstraße ist das Kabel mit Flatterband markiert, damit Fahrer von Lastwagen mit hohen Aufbauten gewarnt sind.