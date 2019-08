Hilden : Fas(s)t alles aus Papier! – Der 40. Büchermarkt

Am Wochenende kann wieder über den Büchermarkt in der Innenstadt gebummelt werden.

Hilden Der Büchermarkt steht in den Startlöchern: Am Samstag und Sonntag bieten die Händler in der Hildener Innenstadt wieder Lesestoff für die nächsten Monate an.

Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter – Hilden liest und liest. Zur mittlerweile 40. Ausgabe des Büchermarktes hat sich seit den Anfängen in 2006 schon eine Generation von Lesern gebildet, die inzwischen selbst ihre auf dem Büchermarkt erstandenen und ausgelesenen Exemplare feilbieten.

Zum Kaufen und Verkaufen, Stöbern und Schmökern bietet sich an diesem Wochenende ausreichend Gelegenheit: Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Neben der riesigen Auswahl an Büchern, ist auch sonst allerhand zu entdecken: alte Grafik, Drucke, Zeitschriften und Zeitungen, Briefmarken, Comics, Ansichtskarten, Photos, Autographen, Reklameartikel aus Papier und Pappe, Aktien und Notgeld und vieles mehr, Schallplatten und Hörbücher sind ebenfalls im Angebot.