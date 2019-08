Hilden : Er hat an der Uhr gedreht

Zhee Tawfig steht gleich links im Eingangsbereich des Nove-Mesto-Platzes. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Zhee Tawfig gehört seit vielen Jahren zu den Marktbeschickern. Er repariert Uhren und hat immer ein offenes Ohr für seine Kunden.

Das Angebot auf dem Hildener Markt auf dem Nove-Mesto-Platz ist vergleichsweise groß, und da wundert es nicht, dass es auch einen Fachmann für Uhren gibt. Gleich links am Marktzugang hat Zhee Tawfig seinen Stand, den er seit mehr als zehn Jahren sehr erfolgreich betreibt. Zu seinem Angebot gehört sowohl eine Auswahl an günstigen modischen Uhren und Armbändern aller Art, als auch ein Uhren-Service, der Reparaturen und den schnellen Batteriewechsel umfasst.

Gleich ob es um Armbänder, Federstege, Kronen und – -buchsen, Bodendichtungen, Bodengläser oder Befestigungsschrauben geht, es gibt kaum ein Problem, für das der 30-jährige Kurde, der im Irak geboren wurde und in Köln lebt, keine Lösung weiß. Und sollte die Uhrreparatur mal nicht an seinem Stand, wo er an einer Art Stehtischchen werkelt, möglich sein, so steht ihm sein familiäres Netzwerk von Uhrmachern mit Rat und Tat zur Seite.

Info Wochenmarkt hat in Hilden lange Tradition Den Hildener Wochenmarkt gibt es schon länger als 150 Jahre. Bürgermeister Albert Koennecke erklärte am 8. September 1858, dass „… an jedem Samstage auf dem hiesigen Marktplatze ein Wochenmarkt abgehalten werde, auf welchem Erzeugnisse des Bodens, der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und Fischerei zu Verkaufe kommen dürfen“. In Hilden ist an vier Tagen Markt: mittwochs und samstags in der Innenstadt, donnerstags auf der St.-Konrad-Allee und freitags auf dem Nordmarkt.

Obgleich Tawfig dem Andrang an seinem Stand versucht mit gebotener Schnelligkeit Herr zu werden, so bleibt er stets freundlich. Die Art der Zuvorkommenheit, mit der er seine Kunden behandelt, könnte als Grundlehrbuch für Service dienen. „Eigentlich habe ich mal ein Ingenieurstudium der Energie- und Gebäudetechnik angefangen, aber ich lasse es schleifen, weil mir dieser Job einfach zu viel Spaß macht“, erklärt der Uhren-Spezialist, und jeder am Stand spürt sofort, dass er es ernst meint.

So gibt er zwar ordnungsgemäß Abholscheine für die Reparaturaufträge aus, aber er kennt das Gros seiner Kundschaft und deren Uhren in- und auswendig. „Du kannst auch ohne Reparaturschein kommen, und selbst nach zehn Jahren kannst Du sie noch abholen, ich weiß Bescheid“, erklärt Tawfig mit einer charmanten Mischung aus orientalischer Übertreibung und aufrichtigem Interesse an der Kundschaft.

Trotz der günstigen Preise rät er zu Qualität, insbesondere bei den Batterien. „Wenn Sie qualitativ bessere Batterien nehmen, können Sie, wenn Sie die Uhr nicht tragen, die Krone ziehen, so dass die Uhr stehen bleibt und später dann einfach wieder rein drücken. Billige Batterien vertragen den Stillstand nicht und fangen schnell an zu oxydieren“, überzeugt Tawfig die interessierte Kundschaft.

Überhaupt sind seine Kunden sehr zufrieden mit dem Service. „Gelegentlich wechsele ich eine Batterie auch schon mal selbst, ansonsten komme ich oft hierher, denn er ist sehr preiswert und kompetent und sehr freundlich“, sagt Kunde Gerd Groll.