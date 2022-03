Hilden : Familienzentrum Arche sammelt für Ukraine-Hilfe

Hilden Die Gesamtsumme von 470 Euro hat Kita-Leiterin Petra Fischer für das städtische Spendenkonto an Bürgermeister Claus Pommer übergeben. Der erwarb vor Ort die letzten vier Kleider für das Familienzentrum und rundete damit die Spende auf 500 Euro auf.

„Wir möchten den Menschen aus der Ukraine helfen!“: Diesen Herzenswunsch hatte das Team des städtischen Familienzentrum Arche und organisierte eine Spendenaktion. An zwei Nachmittagen, am 17. und 18. März, verkauften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Unterstützung der Kita-Kinder im Innenhof der Einrichtung 70 Puppenkleider. Einige Eltern nutzen die Gelegenheit und unterstützen die Sammelkasse mit einer kleinen Geldspende. Die Gesamtsumme von 470 Euro hat Kita-Leiterin Petra Fischer für das städtische Spendenkonto an Bürgermeister Claus Pommer übergeben. Der erwarb vor Ort die letzten vier Kleider für das Familienzentrum und rundete damit die Spende auf 500 Euro auf. Von den Geldern, die auf das Spendenkonto eingehen, schafft die Stadt an, was noch fehlt, um die Menschen in Hilden mit dem Nötigsten zu versorgen.