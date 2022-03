Corona-Pandemie : Kreis schließt Impfstellen, auch in Hilden und Haan

Hilden/Haan Aufgrund der seit Jahresbeginn drastisch gesunkenen Impfnachfrage wird der Kreis Mettmann die Zahl seiner festen Impfstellen in den kreisangehörigen Städten reduzieren.

Seit Jahresbeginn ist die Impfnachfrage drastisch eingebrochen. Von rund je 23.000 Impfungen in den ersten beiden Januarwochen sank die Zahl der kreisweit verabreichten Impfungen bis zur dritten Märzwoche (11. KW) um mehr als 90 Prozent auf inzwischen nur noch 2055 Impfungen. Dabei handelt es sich um sämtliche Impfungen, d.h. inbegriffen sind neben den festen und mobilen Impfangeboten des Kreises auch die Impfaktivitäten der niedergelassenen Ärzte. In den dezentralen Impfstellen des Kreises sank das wöchentliche Aufkommen von rund 5000 um 80 Prozent auf nur noch 1000 Impfungen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Kreis entschieden, die Zahl der Impfstellen ab dem 4. April auf vier Standorte zu reduzieren. Die Impfstelle in Haan wurde bereits zu einer Probeentnahmestelle (PCR-Tests) umgewandelt. Geschlossen werden außerdem die Standorte in Hilden, Mettmann, Monheim und Velbert. In Betrieb bleiben die Impfstellen in Erkrath, Langenfeld, Ratingen und Wülfrath. Mit den verbleibenden vier festen Impfstellen des Kreises hat die Bevölkerung dann regional mindestens in einer Nachbarstadt Zugang zu einer Impfstelle. Die vom Land für die kommenden Monate geforderte Kapazität von 6800 Impfungen pro Woche kann mit den vier Impfstellen problemlos gewährleistet werden.