Statement der Promis : Stars tragen Ukraine-Schleifen bei Oscar-Verleihung

Los Angeles Vor der Oscar-Verleihung haben Stars neben glamouröser Mode auch sehr viel Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Nicht nur ihre Worte auf dem Roten Teppich, sondern auch ihre Outfits beinhalteten ein klares Statement.

Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis trug am Sonntag in Los Angeles eine Schleife in der ukrainischen Nationalfarbe Blau als Ring am Finger. Sie hatte eine dunkelblaue Robe von Designerin Stella McCartney an. Der Komponist Nicholas Britell („Don't Look Up“) hatte eine blaue Schleife an seinen Anzug gesteckt. Die Songwriterin Diane Warren kam ebenfalls mit blauer Schleife, die auf ukrainische Flüchtlinge aufmerksam machen soll.