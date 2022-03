Hilden : Senioren per WhatsApp betrogen

Hilden In fünf Fällen waren die Täter enfolgreich, berichtet die Polizei. Sie erbeuteten einen hohen, fünfstelligen Geldbetrag. Die Bürger sollen ältere Familienangehörige oder Bekannte vor der neuen Masche warnen.

Mehrere Seniorinnen und Senioren sind am Mittwoch, 23. März 2022, im Kreis Mettmann Opfer von Betrügern geworden, warnt die Polizei. In vier Fällen kontaktierten die Trickbetrüger ihre Opfer per WhatsApp, in einem Fall erfolgte die Kontaktaufnahme per Telefon. Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.