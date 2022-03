Verkehr in Hilden : Stadtkonferenz zu Mobilitätskonzept

Die Verkehrsbelastungen auf der Walder Straße (L 85) sind in den vergangenen 16 Jahren auf dem Abschnitt Berliner Straße bis zur Auffahrt Ostring deutlich gestiegen (+27 Prozent). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Bürger werden über den aktuellen Arbeitsstand am Donnerstag, 31. März, von 18 bis 20 Uhr in der Stadthalle informiert. Sie sind aufgerufen, die Ergebnisse zu bewerten und eigene Anregungen zu geben.

Wie kommen die Hildenerinnen und Hildener in Zukunft schnell, sicher und vor allem umweltfreundlich von A nach B? Um gute Antworten auf diese Frage zu finden, stellt die Stadt aktuell gemeinsam mit dem Büro StadtVerkehr ein Mobilitätskonzept auf die Beine.

Der erste Schritt war 2021 eine umfassende Bestandsanalyse zu den Themen Verkehr und Mobilität. Nach einer Ergebnispräsentation im Stadtentwicklungsausschuss Anfang dieses Jahres findet am Donnerstag, dem 31. März 2022, von 18 bis 20 Uhr, nun eine Stadtkonferenz für die Bürgerinnen und Bürger statt. Sie alle sind herzlich eingeladen, sich über den aktuellen Arbeitsstand zu informieren, zu diskutieren und eigene Anregungen einzubringen.

Info Fakten auf der Projekt-Homepage Ausführliche und aktuelle Informationen zum Projekt erhalten Interessierte auf der Projekthomepage (www.mobigator.de/hilden/), auf der Internetseite der Stadt Hilden (www.hilden.de) sowie auf den städtischen Social Media Kanälen @stadthilden (Instagram) und @stadtportal.hilden (Facebook).

„Die Verkehrsinfrastrukturen in Hilden stoßen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen“, weiß Baudezernent Peter Stuhlträger. „Verstopfte Straßen sowie erhöhte CO 2 - und Lärmemissionen sind Folgen, unter denen alle Menschen gleichermaßen leiden.“ Stuhlträger erklärt weiter: „Um effektiv handeln zu können, müssen wir die Defizite der verschiedenen Verkehrsmittel ermitteln und eine klimafreundliche sowie stadtverträgliche Strategie erarbeiten. Auf diesem Weg wollen wir die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Wünschen und Bedürfnissen mitnehmen.“ Das gemeinsame Ziel: Hildens Vorzüge als attraktiver Lebens- und Arbeitsstandort bewahren und stärken.

Die Hagelkreuzstraße ist eine Fahrradstraße. Dafür mussten neun Parkplätze wegfallen. Foto: Bernd Rosenbaum/Rosenbaum, Bernd (bero)

Auch die SPD-Ratsfraktion muntert zur Teilnahme an der Stadtkonferenz auf. Alle sind dazu aufgerufen, die ersten Zwischenergebnisse zu bewerten und ihre Ideen zur zukünftigen Ausrichtung der Mobilität in ihrer Stadt einzubringen. „Den Hildenerinnen und Hildenern liegt das Thema Mobilität schon lange am Herzen. Viele wünschen sich eine inklusive Stadtplanung, bei der die Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer erleichtert wird“, berichtet Kevin Buchner, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. „Die Chance dazu haben wir nun mit dem Mobilitätskonzept. Als politische Entscheidungsträger sind wir auf die Meinungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger angewiesen und rufen daher dazu auf, an der Stadtkonferenz teilzunehmen“, erläutert Buchner weiter. Die Stadtverwaltung habe es leider bisher versäumt auf breiter Ebene einen solchen Aufruf zu starten.

Das haben die Gutachter bei ihrer Stärken-Schwächen-Analyse festgestellt.

Stärken: Hilden verfüge aufgrund der kompakten Siedlungsstruktur und der hohen Wohndichte über ideale Voraussetzungen für die Förderung des Fuß- und Radverkehrs, stellt Jean-Marc Stuhm, Geschäftsführer und Gesellschafter des Büros stadtVerkehr fest. Die gesamte Stadt sei mit dem Rad innerhalb von maximal 15 Minuten vom Stadtzentrum aus erreichbar. Dies gelte auch für die Stadtteile untereinander. Dies sei eine der wesentlichen Stärken Hildens für eine mögliche Wende zu einer klimaschonenden und umweltfreundlichen Mobilität.

Die Einwohner nutzten bereits zu 49 Prozent umweltfreundliche Verkehrsmittel: 9 Prozent den ÖPNV, 18 Prozent das Fahrrad, und 22 Prozent erledigen ihre Wege zu Fuß. 51 Prozent sind mit Auto, Moped oder Motorrad unterwegs.

Schwächen: Nahezu alle Hauptverkehrsstraßen zeichnen sich durch beengte Gesamtstraßenbreiten aus. Dies betreffe vor allem die Kirchhofstraße, Klotzstraße, Richrather Straße, Benrather Straße sowie die Hochdahler Straße und Gerresheimer Straße. Diese Straßen würden von allen Verkehrsteilnehmern beansprucht. Einerseits zum Fahren und andererseits zum Parken. Dabei kämen die Belange von Radfahrern und Fußgängern oft zu kurz.

Die Pkw-Zahlen sind in den letzten zehn Jahren trotz stagnierenden Einwohnerzahlen gestiegen. Die Straßenräume würden zunehmend zum Parken für das Zweit-oder Dritt-Auto zweckentfremdet. Alleine die Zunahme der Kfz-Zahlen in Hilden in den vergangenen zehn Jahren benötige Parkraum in der Größe von sieben Fußballfeldern.