Hilden : Lions Club spendet Spielzeug für Geflüchtete

Der Lions Club will den über 200 geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Hilden eine Freude machen. Foto: Stadt Hilden

Hilden Fahrräder, Bobby Cars, Inliner, Kettcars und anderes Outdoorspielzeug ist von den „Löwen“ gesammelt und an die Familienunterkünfte verteilt worden.

Hilden (cis) Über 200 geflüchtete Kinder und Jugendliche leben zurzeit in den Hildener Notunterkünften. Sie stammen aus Krieg- und Krisengebieten in der ganzen Welt. Zum Frühlingsanfang bereitet der Lions Club Hilden ihnen allen eine besondere Freude: Eine Vielzahl Outdoorspielzeuge ist an die Familienunterkünfte verteilt worden. Darunter zum Beispiel Inliner, Roller und Kettcars. „In den Medien sehen wir die Bilder von Kindern, die im Kriegsschutt spielen, von Mädchen und Jungen auf der Flucht, die nichts mehr haben als der Kleidung, die sie tragen“, erklärt Reinhard Gatzke, Mitglied des Lions Clubs. „Diese jungen Menschen haben mehr erlebt, als es die meisten von uns jemals werden. Wir möchten ihnen ein paar sorgenfreie Momente schenken, eine Ablenkung von den traumatischen Erfahrungen.“