Schülerforschungsarbeit am Helmholtz-Gymnasium: Bernhard Osterwind (links, Koordinator der Naturwissenschaften) arbeitet mit (von links) Ina (10), Batikan (10) und Yanic (13) an einem Wetterballon, der eine Sonde in 39.000 Meter Höhe transportieren soll. Das Foto entstand vor Corona. Foto: Köhlen, Stephan (teph)