Entscheidung in Hilden : Energie-Hilfsfonds fällt durch, Thema bleibt in Diskussion

Hilden 500.000 Euro für in Not geratene Hildener – das hatte die FDP mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Energie-Hilfsfonds gefordert.

In der Diskussion schlug Torsten Brehmer (SPD) in dieselbe Kerbe wie Schlottmann. Außerdem könne der Rat nicht entscheiden, dass sich die Stadtwerke an einem solchen Fonds beteiligten sollen. Klaus-Dieter Bartel von den Grünen erklärte dagegen, dass seine Fraktion dem Antrag zwar auch nicht folgen werde, die Diskussion über das Thema aber wichtig sei. „Wir müssen uns damit beschäftigen“, sagte er und schlug – wie zuvor bereits Torsten Bremer – vor, Beratungsangebote für in Not geratene Menschen auszubauen.