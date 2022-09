Freizeit in Hilden und Haan : Das ist am Wochenende in unserer Region los

Hilden/Haan Trödelmarkt in Hilden, Klimatag in Haan, Ritterspiele in Zons – wer am Wochenende in unserer Region etwas erleben möchte, muss nicht weit fahren. Ein Auszug auf dem bunten Programm.

Auch an diesem Wochenende, 17. und 18. September 2022, gibt es im Kreis Mettmann und darüber hinaus wieder viele tolle Veranstaltungen, unter anderem den Matthäusmarkt, das Oktoberfest und den Tag der Feuerwehr.

Langeweile kann am Wochenende in Hilden, Haan, Mettmann, Langenfeld, Monheim und den anderen Städten des Kreises eigentlich nicht aufkommen. In allen Kommunen laden Vereine, Initiativen und Institutionen zu spannenden Veranstaltungen ein.

