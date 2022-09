Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und kaum veränderte Zahl der Infizierten

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt einen Überblick über die Corona-Lage im Kreis Mettmann. Die Zahl der Erkrankten ist minimal gestiegen, die Inzidenz dagegen gesunken.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3864 Infizierte erfasst, 30 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 295 (+26), in Haan 263 (+12), in Heiligenhaus 218 (+32), in Hilden 439 (+29), in Langenfeld 437 (+44), in Mettmann 257 (-2), in Monheim 357 (-22), in Ratingen 689 (-100), in Velbert 744 (+5) und in Wülfrath 165 (+10).