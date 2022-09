Polizei im Kreis Mettmann : Fünf Durchsuchungen bei verbotenen „United Tribuns“

Nach dem Verbont der „United Tribuns“ wurden am Mittwoch allein in NRW 38 Objekte durchsucht, fünf davon im Kreis Mettmann. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Mettmann/Wülfrath Sexualstraftaten, Menschenhandel, versuchte Tötungen: Das wirft der Staat der rockerähnlichen Gruppe „United Tribuns“ vor. Am Mittwoch wurden die Tribuns deutschlandweit verboten. Von den 38 Hausdurchsuchungen in NRW gab es fünf im Kreis Mettmann.

Die Verbindungen der am Mittwoch deutschlandweit verbotenen, rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ reichen bis nach Mettmann und Wülfrath. Dort wurde am frühen Morgen jeweils eine Wohnung durchsucht, teilt die für die Koordination der insgesamt 38 Hausdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen zuständige Polizei in Düsseldorf mit. Bezogen auf den Kreis Mettmann gab es insgesamt fünf Hausdurchsuchungen – neben den genannten Orten waren Polizeiteams auch in Haan, Langenfeld und Monheim unterwegs.

Das Bundesinnenministerium wirft Mitgliedern der „United Tribuns“ „schwerste Straftaten“ vor. Dazu gehören laut dem Ministerium Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungen. Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich bei den fünf durchsuchten Objekten im Kreis Mettmann durchweg um Privatwohnungen von Personen, die als Gangmitglieder gelten. Davon gebe es rund 100 in ganz Deutschland, die in 13 Chaptern organisiert gewesen seien.

Anders als in Köln waren in Mettmann und Wülfrath keine Spezialeinsatzeinkräfte bei den zeitgleich gestarteten Hausdurchsuchungen dabei. Nirgends im Kreis Mettmann habe es Widerstand gegen die Beamten gegeben oder besondere Vorkommnisse, hieß es. In einer Wohnung im Kreis Mettmann trafen die Beamten einen Mann an, gegen den in einem anderen Zusammenhang ein Haftbefehl vorlag. Er musste sich anziehen und die Polizei auf die Wache begleiten.