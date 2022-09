Ausbildungsstart bei der Stadt Hilden : Stadt heißt 17 neue Mitarbeiter willkommen

Hilden Dass Verwaltung spannend und vielseitig - davon können sich die sechs neuen Auszubildenden im Rathaus der Stadt Hilden ab sofort selbst überzeugen.

Am 1. September hatten Marcel Biedermann, Laura Annas, Jana Höfel, Marleen Elsner, Xenia Lech und André Heinlein ihren ersten Arbeitstag. Während für Elsner und Biedermann die zweijährige Ausbildung zur Verwaltungswirtin beziehungsweise zum Verwaltungswirt gestartet ist, beginnt für die anderen das dreijährige Duale Studium „Bachelor of Laws“.

Sie alle werden neben Schule und Studium verschiedene Stationen in der Stadtverwaltung durchlaufen. „Unser Ziel ist es, dass unsere Auszubildenden unterschiedliche Tätigkeitsfelder kennenlernen, Kontakte knüpfen und vor allem auch die Möglichkeit haben, herauszufinden, was ihnen am besten liegt“, erklärt die städtische Ausbildungsleiterin Lucia Eschenfelder.