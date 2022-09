Taschendiebstahl in Hilden : Duo stiehlt hohen Geldbetrag aus Hosentasche

Hilden Einen fünfstelligen Geldbetrag erbeuteten Taschendiebe am Mittwochmittag vor den Geschäftsräumen einer Bank an der Robert-Gies-Straße.

. Wie die Polizei mitteilte, bestahl ein Gaunerduo einen 32-jährigen Mettmanner, der gerade das Geld in der Bankfiliale abgehoben hatte. Das Paar flüchtete. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen. Gegen 11.50 Uhr betrat der Mettmanner die Bank, hob das Geld ab und steckte die Geldscheine in einen Briefumschlag, den er vor den Geschäftsräumen in seiner Hosentasche verstaute. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte er ein Duo, welches sich rechts und links von ihm aufhielt. Einen kurzen Augenblick später wies der Mann die Frau an, ihm zu folgen. Das Paar entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Schulstraße. Wenige Minuten später bemerkte der Mettmanner das Fehlen des Briefumschlags und informierte unmittelbar die Polizei. Eine sofortige Fahndung im Umfeld blieb jedoch ohne Erfolg. Das Diebes-Duo wird beschrieben: Die Frau war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war bekleidet mit einer braunen Jacke. Der Mann war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Sie hofft auf Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Paares machen können. Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.