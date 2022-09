Pseudomonas aeruginosa in Hilden : Immer noch Bakterien in Wasser von Hildener Schule

Hilden Die Ergebnisse der erneuten Wasseruntersuchung liegen vor. Laut Stadt hat das Labor in zwei Proben noch Bakterien nachgewiesen. Fünf Proben seien keimfrei.

An diesem Donnerstag, 15. September, wurden weitere Proben genommen. „Bis zum Abschluss der Analyse gelten für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler im Hauptgebäude des Gymnasiums weiterhin die Empfehlungen für vorsorgliche Schutzmaßnahmen vom 30. August. Die seitdem durchgängig laufenden Spülmaßnahmen werden dort in ungeminderter Intensität fortgesetzt“, so Stuhlträger. Da das Trinkwasser im Oberstufengebäude sowie in der Ellen-Wiederhold-Sporthalle nicht belastet sei, könnten dort die entsprechenden Einrichtungen normal genutzt werden.