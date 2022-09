Möglicher Träger-Wechsel von Kplus zu St. Augustinus : FDP befürchtet Folgen für Remigius-Krankenhaus

Leverkusen-Opladen Anfang der Woche wurde bekannt: Die St-Augustinus-Gruppe Neuss hat dem Krankenhausträger Kplus ein Angebot zur Übernahme unterbreitet. Die Liberalen mahnen die Stadt Leverkusen zur Wachsamkeit: „Die Grundsicherung für Opladen muss gewährleistet bleiben.“

„Die Krankenhausgrundsicherung muss für die Opladener Bevölkerung gewährleistet sein“, betont FDP-Mann Friedrich Busch in einer Reaktion. „Es ist viel Bewegung in die Krankenhauslandschaft durch den anstehenden Krankenhausbedarfsplan NRW gekommen, von dem auch das Remigius-Krankenhaus betroffen ist: Die Geburtsstation ist geschlossen worden und durch die Geriatrie-Abteilung des Josef-Krankenhaus aus Wiesdorf ersetzt worden“, fasst Busch zusammen. Im Umfeld stünden massive Veränderungen an, die Lukas-Klinik werde aufgegeben, das Josef-Krankenhaus in Hilden „mit über 50 Millionen Euro umgebaut, sodass dort ein zentrales ,Großkrankenhaus‘ entstehen wird.“