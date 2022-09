Aus dem Stadtrat : Familien werden entlastet – auf Pump

Hilden Der Stadtrat Hilden verabschiedet das Familienentlastungspaket II. Hildens Bürgermeister Claus Pommer spricht von wichtigem Signal.

(tobi) „Das ist ein wichtiges Signal für Familien in Hilden“ – Bürgermeister Claus Pommer ergreift am Ende der Diskussion das Wort und bedankt sich bei den Ratsmitgliedern, die für das Familienentlastungspaket gestimmt haben. Mehrheitlich hat der Stadtrat am Mittwochabend den beiden beitragsfreien Betreuungsmonaten im kommenden Jahr zugestimmt.