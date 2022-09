Jugend musiziert : Brüder wollen auch nächstes Jahr bei Wettbewerb antreten

Viel Stolz, viel Natürlichkeit, aber auch ein wenig Abgeklärtheit, strahlen Joshua und Jesper Kröger, zwei Musiktalente aus Hilden, aus. Gerade haben der 13-jährige Joshua und sein elfjähriger Bruder Jesper als Klavier-Trompeten-Duo im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ den Nachwuchs-Förderpreis der Kreissparkasse in der Kategorie Klavier und Blasinstrument, der mit 500 Euro dotiert ist, gewonnen.

Faktisch bestimmt, neben der Schule, mehrstündiges Üben am Tag sowie das Engagement in Orchester-Formationen das Alltagsleben der beiden Ausnahme-Talente. Dennoch finden sie Zeit, sich mit Freunden zu verabreden oder an verschiedenen Familienaktivitäten, die von den Eltern bewusst als Abwechslung angeboten werden, teilzunehmen. Die beiden Brüder drängt es aus eigenem Antrieb und mit einer fast unheimlich anmutenden Dynamik dazu, ihr Können zu verbessern. „Im Urlaub war es teilweise echt quälend, da ich meine Trompete nicht mit hatte und so nicht üben konnte“, sagte Joshua, der beruflich schon eine musikalische Karriere im Auge hat. „Ich kann mir schon vorstellen, später als Trompeter in einem Orchester oder als Solo-Trompeter zu spielen“, so der 13-Jährige, der bereits ein Jung-Studium an einer Hochschule in der Region anstrebt. Sein jüngerer Bruder will sich mit der Entscheidung noch etwas Zeit lassen.