Hilden : Aufmerksamer Nachbar vertreibt Pizzeria-Einbrecher

Hilden Der Zeuge wurde durch verdächtige Geräusche aufmerksam. Er beobachtete einen Mann, der gerade dabei war, ein rückwärtiges Fenster des Pizzeria- und Grillrestaurants aufzuhebeln.

In der Nacht vom Montag (27.09.21), 17.15 Uhr, bis Dienstag (28.09.) 07.10 Uhr, sind Diebe wahrscheinlich durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Bürogebäude an der Bahnhofsallee eingedrungen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Etagen. Durch eine aufgebrochene Eingangstür gelangten der oder die Täter in die Geschäftsräume eines Friseursalons im Parterre des Hauses. Aus dem durchwühlten Thekenbereich des Salons verschwand Wechselgeld im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Geldkassette. Im gleichen Gebäude drangen der oder die Einbrecher aber auch noch in die Keller- und Büroräume einer Steuerkanzlei in der ersten Etage ein. Dort nahmen sie ebenfalls Bargeld sowie einen Laptop mit.