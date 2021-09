Herbstferien in Hilden : Jugendamt bietet „Best of Baukasten-Ferien“

Der Aquapark in Oberhausen ist ein Freizeitbad mit Bergbau-Charakter mit vier Innen- und einem großen Außenbecken. Foto: A3512 Roland Weihrauch

Hilden Von „Locked Room Outdoor Mission“ bis Europas größter Virtual-Reality-Arcade: Die Stadt hat für die Herbstferien ein „Best of Baukasten-Ferien“ zusammengestellt. Dafür wurden die Teilnehmer aus den vergangenen Jahren befragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren, die noch nichts vorhaben, hat das Jugendamt ein „Best of“ der Baukastenferien-Aktionen der vergangenen Jahre zusammengestellt. Anmeldung ist nur per E-Mail an freizeit@hilden.de möglich. Die Kosten für die Woche betragen 35 Euro. Neu: An den Ferien dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der Teilnahme-Bedingungen schriftlich (per E-Mail) einverstanden erklärt haben. Teilnehmener, die die Regeln nicht beachten, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Aktionen können kurzfristig abgesagt werden. Die Teilnehmer müssen sicher sicher schwimmen können (mindestens. Bronze-Schwimmabzeichen). In Dreier-Gruppen dürfen die Teilnehmenden sich alleine im Movie Park, Centro und Aquapark bewegen (Mobilnummer der Leitung wird bekannt gegeben).

Der Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen ist ein Freizeitpark mit dem Schwerpunkt Film. Foto: Movie Park Germany

Fast wie ein Escape Room, nur draußen. Bei der „Crime Academy“ in Düsseldorf am Montag, 11. Oktober, erleben die Jugendlichen draußen ein interaktives Hightech-Strategiespiel. Am Dienstag, 12. Oktober, steht ein Besuch im Aquapark in Oberhausen auf dem Programm. Unweit des Centro gelegen besticht das Spaßbad mit dem Bergbau-Ambiente des „Ruhrpotts“. Hier kann man wunderbar in die Welt des Kumpels eintauchen und einen unvergesslichen Tag in der Welt des Bergbaus erleben, heißt es. Der Aquapark selbst ist in drei Reviere eingeteilt: das Sport-Revier, das Erlebnis-Revier und das Freibad-Revier. In jedem der Reviere befindet sich ein 25 Meter Becken, in dem sich die Schwimmenden nach Herzenslust austoben und Schwimmtechniken trainieren können - und dazu noch eine wunderbare Rutschenwelt.

Info Anmeldung und Kontakt nur per E-Mail Anmeldung nur per E-Mail an freizeit@hilden.de Kosten für die Woche: 35 Euro Anmeldebestätigung per E-Mail von den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendförderung. Weitere Informationen und Fragen an freizeit@hilden.de

Der „7th Space“ in Oberhausen ist Europas größte Virtual-Reality-Arcade und wird am Mittwoch, 13. Oktober, besucht. Auf 1500 Quadratmetern warten virtuelle Welten für jedes Alter und jeden Geschmack sowie der weltweit einzigartige und größte Free-Walk in VR. Kabellos und frei auf 500 Quadratmetern durch virtuelle Welten wandern – intensiver geht’s nicht. Nach den virtuellen Welten haben die Teilnehmer etwa 1,5 Stunden Zeit, sich das Einkaufszentrum Centro anzusehen.

Das Superfly Air Sports Düsseldorf bietet viele Möglichkeiten, sich auszupowern. Foto: Anne Orthen (ort)

Der Movie Park Germany bei Bottrop-Kirchhellen ist ein Freizeitpark mit Schwerpunkt auf dem Thema Film. Er wird am Donnerstag, 14. Oktober, besucht. Neben auf Filmen basierenden Fahrgeschäften und Shows in sieben Themenbereichen gibt es Studios, in denen Fernseh- und Kinoproduktionen gedreht wurden. Der Park hat eine Gesamtfläche von rund 45 Hektar.