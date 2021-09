Hilden : Gitarrentrio bringt den Tango in die Reformationskirche

Das Gitarrentrio "Adiós Nonino" mit Thomas Etschmann, Alexander Leidolph und Mikhail Antropov. Foto: MGT

Hilden Nach einer langen coronabedingten Unterbrechung findet am Mittwoch, 6. Oktober, um 18.30 Uhr wieder ein Konzert der Reihe „Kunst um ½ 7“ in der Reformationskirche am alten Markt statt. Zu Gast ist das renommierte Münchner Gitarrentrio mit Alexander Leidolph, Thomas Etschmann und Mikhail Antropov.

Sie präsentieren das Programm „Adiós Nonino“, das sie zu Ehren von Astor Piazzolla zusammengestellt haben. Der berühmte Bandoneon-Spieler und Komponist wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. „Tango nuevo“ so nennt Astor Piazzolla seine Musik. Von traditionellen Fesseln befreit, sollten seine Stücke die Zuhörer im Konzertsaal erreichen. „Meine Musik gibt jenen zu denken, die Tango lieben, und denen, die gute Musik mögen“, so sagte einst Piazzolla. In einem seiner bekanntesten Werke, dem Zyklus „Cuatro estaciones porteñas“, einer Hommage an Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, verbindet er die Rhythmen des argentinischen Tangos mit Elementen der europäischen Barockmusik zu einem mitreißenden Ganzen.

Wie ein programmatischer Kontrapunkt dazu wirken die Kompositionen Ernesto Nazareths, des Meisters des brasilianischen Tangos, sowie der spanische Tango von Isaac Albeniz. Hinzu kommen Werke von Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini und Radamés Gnattali, ehe abschließend Piazzollas „Cuatro estaviones porteñas“ erklingt.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind im Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73 der online auf www.neanderticket.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.