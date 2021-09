Kriminalität in Meerbusch : Einbrecher wecken schlafenden Hausbewohner

Das Symbolbild zeigt, wie ein Einbrecher sich Zugang zu einem Haus verschafft. Foto: dpa/Silas Stein

Büderich Mindestens zwei Unbekannte sind am Freitag in eine Reihenhaus an der Hegelstraße in Büderich eingebrochen. Im Dachgeschoss weckten sie einen schlafenden Hausbewohner und flohen daraufhin.

