Museum in Mettmann : Neandertaler komplett neu eingekleidet

Mettmann Der alte Anzug war abgegriffen und verblasst nach neun harten Museumsjahren. Jetzt steht der Neandertaler im schnieken Einreiher und weißen Sneakern da. Denn das Haus bereitet sich auf seinen 25. Geburtstag vor.

Sein Spitzname lautet „Mr. Vier-Prozent“, abgeleitet aus dem Anteil Neandertaler-Erbgut im Genom heutiger Menschen. Laut neueren Forschungen sind es eher zwei Prozent, aber das war vor neun Jahren noch nicht bekannt. Seither umarmten ihn viele tausend Frauen und Männer. Sie machten Selfies davon oder ließen sich gemeinsam mit dem 1,60 Meter großen Stillsteher fürs Familienalbum fotografieren. Kinder zupften an seinem Sakko und an den Hosen. All das bleibt niemandem in den Kleidern stecken. „Deshalb stand dieser Wechsel schon lange auf meiner Liste. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigekommen bin, wurde ich daran erinnert“, sagt Museumsdirektorin Dr. Bärbel Auffermann. Die fadenscheinige Zeit hat nun ein Ende. Nach neun Jahren hat der Neandertaler am Rundgang durch Neanderthal Museum neue Klamotten bekommen.