Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Gesundheitsamt berechnet Inzidenz selbst: 83,6

Kreis Mettmann Die technischen Probleme bei der Übermittlung von Daten an das Landeszentrum Gesundheit halten an. Offiziell sinkt die Inzidenz auf 24,4, das Kreisgesundheitsamt hat da völlig andere Zahlen errechnet.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 748 Infizierte erfasst, 215 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 93 (-22; 5 neu infiziert), in Haan 30 (-13; 4 neu), in Heiligenhaus 32 8-12; 4 neu), in Hilden 75 (-33; 2 neu), in Langenfeld 57 (-10; 1 neu), in Mettmann 40 (-13; 1 neu), in Monheim 58 (-20; 5 neu), in Ratingen 220 (-443; 8 neu), in Velbert 118 (-39; 8 neu) und in Wülfrath 25 (-9; 2 neu).