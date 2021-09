Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Hildener (82) ist der 775. Corona-Todesfall

Kreis Mettmann Die Zahl der Infektionen geht weiter zurück. Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt einen Todesfall und 65 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz ist intern errechnet.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 721 Infizierte erfasst, 27 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 82 (-11; 6 neu infiziert), in Haan 35 (+5; 8 neu), in Heiligenhaus 30 (-2; 3 neu), in Hilden 66 (-9; 1 neu), in Langenfeld 55 (-2; 6 neu), in Mettmann 39 (-1; 4 neu), in Monheim 53 (-5; 5 neu), in Ratingen 234 (+14; 24 neu), in Velbert 103 (-15; 6 neu) und in Wülfrath 24 (-1; 2 neu).