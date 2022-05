Europa-Union Haan : Der Europatag steht für Demokratie und Frieden

Als Friedenssymbol für unser Europa schuf die Haaner Künstlerin Sabine Marie Schilling ein „Herz für Europa“. Foto: Sabine Marie Schilling

Haan Anfang Mai gibt es drei Gedenktage, die für Frieden und Freiheit in Europa stehen. Doch 2022 soll es keine Feier in Haan geben, erklärte Wolfgang Jegodowski, Vorsitzender der Europa-Union.

Der 5. Mai ist der Europatag des Europarates, der seit 1964 gefeiert wird. Er erinnert an die Gründung des Europarates durch die Unterzeichnung seiner Satzung am 5. Mai 1949 in London. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg.

Der 9. Mai ist der Europatag der Europäischen Union. An diesem Tag im Jahr 1950 schlug Frankreichs Außenminister Robert Schuman in seiner Pariser Rede vor, eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu schaffen. Diese Schuman-Erklärung mündete in der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), auch Montanunion genannt.

„An diesem 9. Mai ist uns nicht nach Feiern zu Mute. Dennoch ist der Europatag heute bedeutsamer denn je, denn er steht für das europäische Friedensprojekt, das uns seit mehr als 70 Jahren ein Leben in Freiheit und Sicherheit garantiert“, sagt Jegodowski.

„In diesem Moment verteidigen die Menschen in der Ukraine die Werte, auf denen auch die Europäische Union gründet: Freiheit, Demokratie, die Wahrung des Rechts und der Menschenrechte. Ihnen gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität.“

„Es ist herzbrechend, dass 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut ein ganzes Land traumatisiert, Zivilisten getötet und vertrieben und Städte zerstört werden. Es ist erschreckend, dass der russische Präsident seine Soldaten in einen unrechtmäßigen Krieg schickt, Kriegsgräuel verüben lässt und ihren tausendfachen Tod ungerührt in Kauf nimmt.“ Dieser 9. Mai führe uns vor Augen, wie wertvoll unser freiheitliches und demokratisches Europa ist und wie essenziell die Einhaltung des internationalen Rechts, erläutert Jegodowski. „Wir gedenken der Menschen, die in der Ukraine getötet, bedroht und vertrieben wurden. Wir würdigen den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Land, ihre Werte und ihre Kultur verteidigen.“