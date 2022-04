Eklat in der Europa-League : RB Leipzig muss Anstoßkreis übermalen

Leipzig Weil die Uefa festlegt, wie Stadien bei internationalen Spielen auszusehen haben, hat der europäische Fußballverband ein „Peace“-Zeichen im Halbfinale der Europa-League verboten. Diese Aktion stand allerdings im Widerspruch zu einer vorherigen Friedensaktion der Uefa. Wir erklären die Hintergründe.

Um seine Anteilnahme mit den Opfern des russischen Angriffskrieges zu zeigen, kreidet Red Bull Leipzig in Bundesligaspielen oft ein „Peace“-Zeichen in den Anstoßkreis. Am Donnerstagabend, 29. April, war das Friedenssymbol im Europa-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers plötzlich weg. Im Bundesligaspiel gegen Union Berlin am 23. April waren die Linien in der Mitte noch deutlich zu erkennen. Im Halbfinale der Europa-League war nun auf einer Anzeigetafel der Uefa nur noch das Wort „Frieden“ in englischer und russischer Sprache zu lesen.