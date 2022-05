Unfall in Hilden : Ampel ausgefallen – Auto erfasst Radlerin

Hilden Die 56-jährige Frau wird bei dem Unfall am Dienstagmittag auf der Berliner Straße schwer verletzt. Die Autofahrerin erleidet einen Schock. Laut Polizei war die Ampel ausgefallen.

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmittag eine 56 Jahre alte Frau ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor war sie auf der Berliner Straße in Hilden von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden, teilte die Polizei mit.

Gegen 13.10 Uhr wollte die Frau die Berliner Straße in Richtung Rathaus überqueren. Die Ampel war laut Polizei zu diesem Zeitpunkt ausgefallen, sodass die Frau zunächst am Fahrbahnrand wartete. Der Fahrer eines Kleintransporters, der auf der rechten Spur der Berliner Straße in Richtung Benrath unterwegs war, hielt an, um die Frau über die Straße zu lassen. „Als die 56-Jährige die Fußgängerfurt zur Hälfte der zweispurigen Straße überquert hatte, missachtete sie den auf der linken Fahrspur befindlichen Querverkehr“, erklärt eine Polizeisprecherin.