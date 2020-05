Staus auf vielen Straßen : Düsseldorfer Straße wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Die Feuerwehr wurde zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Düsseldorfer Straße gerufen. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Große Wirkung hatte ein relativ kleiner Feuerwehreinsatz auf der Düsseldorfer Straße am Donnerstag (30. April 2020). In einem Wohnhaus in Höhe der Wiederhold-Werke (AkzoNobel) war eine Pfanne auf einem Herd in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt