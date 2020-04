Zum Teil evakuiert : Feuer in Flüchtlingslager auf Samos

Feuer in Flüchtlingslager auf Samos

Athen In einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Samos sind Feuer ausgebrochen. Ein Teil des Camps musste laut Feuerwehr evakuiert werden. Sie kämpften am Morgen noch gegen die Flammen, die Feuer seien aber unter Kontrolle.

Ein Feuer sei in der Ncht zu Montag außerhalb des Hauptlagers ausgebrochen, wo sich mehrere „Hütten“ befanden, sagte ein Feuerwehrsprecher, der wegen einer anhaltenden Ermittlung der Polizei anonym bleiben wollte. Das Lager auf Samos ist teilweise evakuiert worden, an einigen Stellen lodere es noch. Samos ist wie viele andere überfüllt, Menschen leben auch außerhalb des ursprünglich eingerichteten Camps. Das Hauptlager sei intakt, sagte der Sprecher.

Es gab den Angaben zufolge mindestens zwei Brände. Einer begann am Sonntagabend und ein größerer später in der Nacht. Die Ursache ist unklar. Lokale Medien berichteten jedoch, der erste Brand sei während eines Streits zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen im Camp entstanden. Migranten sollen den Medienberichten zufolge den zweiten Brand angefacht haben in der Hoffnung, aus dem Camp zu kommen. Diese Berichte sind unbestätigt.