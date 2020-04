HIlden/Haan : Kplus stoppt Fusionsgespräche

HIlden/Haan Die Kplus-Gruppe und die St.-Augustinus-Gruppe aus Neuss sprechen seit fast einem Jahr über eine Kooperation. Wegen der Corona-Krise stoppen beide Unternehmen die Verhandlungen vorerst.

Die Kplus-Gruppe und die St.-Augustinus-Gruppe stoppen die seit Monaten intensiv geführten Kooperationsgespräche wegen der Corona-Krise. Das teilte Kplus am Mittwoch mit.

„Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben jetzt und vermutlich auch noch die nächsten Monate absolute Priorität“, sagt Paul Neuhäuser, Sprecher der Geschäftsführung der in Neuss ansässigen St.-Augustinus-Gruppe. Niemand wisse zurzeit wie sich die Pandemie auf die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen auswirke, ergänzt Andreas Degelmann von der Kplus-Gruppe, die ihren Sitz in Solingen hat. „Erst in einigen Wochen oder Monaten können wir gemeinsam dann eine neue Bestandsaufnahme machen.“