Alarm in Mehr : Dachpappe fängt bei Schweißarbeiten Feuer

Mehr Erst war von einem Dachstuhlbrand in Mehr die Rede, doch zum Glück gab es keinen größeren Schaden.

Sirenenalarm hat am Montagnachmittag für Aufregung in Mehr gesorgt. Gegen 16.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Es hieß, es gebe einen Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in der Klappheckstraße. Die Löschzüge Haffen-Mehr und Rees rückten aus, zur Sicherheit war auch Haldern mitalarmiert worden, so Jörn Franken, Sprecher der Stadt Rees.