Neues Format in Hilden : Wo man den Bürgermeister zum tratschen treffen kann

Neues Format in Hilden

Die Jaubank am alten Markt ist kürzlich erst erneuert worden. Antonja Rolih saß damals Probe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Bürgermeister und seine Vertretungen möchten unkompliziert mit den Hildener Bürgern ins Gespräch kommen. Wo das geplant ist und was eine alte Mundart damit zu tun hat.

An einem der Kommunikationszentren Hildens können Bürger am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr mit den Stadtspitzen ins Gespräch kommen. Bürgermeister Claus Pommer und seine Vertreter Marianne Münnich und Norbert Schreier treffen sich an der Jaubank auf dem alten Markt und freuen sich über alle Bürger, die sich dazugesellen, teilte die Stadt mit.