Aktion in Hilden zu St. Martin : Kitakinder teilen Apfelkuchen mit der Nachbarschaft

Hilden Die Kita Sonnenschein im Hildener Osten hat sich für die diesjährige St.-Martins-Aktion etwas ganz besonderes ausgedacht. Und es wieder etwas mit Teilen zu tun.

Mit einer wundervollen Nachbarschaftsaktion feiert die Kita Sonnenschein im Hildener Osten in diesem Jahr St. Martin. In einem Brief an die Bewohner der Häuser rund um den Kalstert kündigen die Kinder an, Apfelkuchen verteilen zu wollen. „Was wir haben, teilen wir mit Euch. Wir können backen! Das, was wir haben, teilen wir zu zweit und kommt ein Anwohner dazu, teilen wir durch drei. Kommt ein Weiterer zu mir, teilen wir durch vier. Denn für alle ist was da, es gehört ja nicht nur uns. Wenn wir zusammen sind, ist es einfach schön. Unsere Tür steht immer offen und unser Haus ist immer voll. Wir Kinder sind einfach toll“, schreiben sie in dem offenen Brief.