Spezielles Training für MS-Betroffene : Rollstuhl-Fahren will gelernt sein

Der MS-Therapeut Wilfried Mießner zeigt in einem Rollstuhltraining, wie man Bordsteinkanten überwindet. Auch das Ankippen des Rollstuhls auf die Hinterräder war Thema des Kurses, an dem die MS-Gruppe Hilden teilgenommen hat. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Ein Leben im Rollstuhl stellt die Betroffenen meist vor große Herausforderungen. Wie sie diese besser meistern können, haben Menschen mit Multipler Sklerose in einem speziellen Training gelernt.

Damit Bordsteinkanten oder Unebenheiten im Boden nicht zu unüberwindbaren Hindernissen für Rollstuhlfahrer werden, braucht es Übung. Wilfried Mießner hat in einem Rollstuhl-Training zehn Teilnehmern des MS-Stammtisches Hilden den richtigen Umgang mit dem Rollstuhl gezeigt. „Das Training war wirklich toll“, berichtet Kerstin Milkereit- Waldenrath, die den MS-Stammtisch leitet. „Herr Mießner ist auf jeden einzelnen eingegangen, hat sich alle Rollstühle angezeigt und viele Tipps gegeben.“

Der „MS-Stammtisch Hilden“ ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe für junge und junggebliebene Multiple-Sklerose-Betroffene aus Hilden und Umgebung. Doch Stammtisch klinge einfach netter als Selbsthilfegruppe, findet Milkereit-Waldenrath. Entstanden ist die Gruppe im Jahr 2001. Im Vordergrund stand der Gedanke, „Ich will Gleichgesinnte antreffen und reden, reden…es muss doch noch mehr Betroffene geben“. Seitdem trifft sich die Gruppe einmal im Monat, es ist immer der zweite Mittwoch, ab 18 Uhr – entweder in der Gaststätte „12 Apostel“ an der Elberfelder Straße oder im Haus Tillmann an der Richrather Straße. Den Treffpunkt müssen sich Interessierte bei der Gruppenleiterin Kerstin Milkereit-Waldenrath erfragen. Auch sie ist MS-Betroffene. Bei Multipler Sklerose (MS) handelt es sich um eine chronisch-entzündliche, sehr symptomreiche Krankheit des zentralen Nervensystems. Trotz intensiver Forschung sind die Ursachen bislang nicht geklärt.

Info Die Aktionen der MS-Gruppe in Hilden Der MS-Stammtisch Hilden trifft sich am 2. Mittwochabend im Monat ab 18 Uhr in der Gaststätte 12 Apostel in Hilden, Elberfelder Straße 175 oder Haus Tillmann in Hilden, Richrather Str. 156 (bitte immer erfragen) MS-Klön-Treff trifft sich jeden letzten Dienstagnachmittag im Monat ab 15 Uhr in der Gaststätte 12 Apostel in Hilden, Elberfelder Str. 175 Alle Informationen bei Kerstin Milkereit-Waldenrath Tel: 02173 82554 oder Kerstin.milkereit@arcor.de

Bei der Krankheit stoßen viele Betroffene sehr schnell und ständig an ihre Grenzen und könnten nicht mehr so richtig mithalten, erklärt Milkereit-Wadenrath. Viele seien auch auf den Rollstuhl angewiesen. Daher war das Angebot eines Rollstuhltrainings für die Teilnehmer des MS-Stammtisches nicht nur eine Abwechslung, sondern ein ganz besonderer Höhepunkt. Denn ein Rollstuhl reagiert unterschiedlich auf verschiedenen Bodenbelägen wie Asphalt, Kies oder Rasen. Daher ist es nicht immer leicht, ihn unter Kontrolle zu halten.

Das richtige Bremsen wird ebenso trainiert wie das Kippen und Abfangen des Rollstuhls. Voraussetzung für ein sicheres Fahren sei aber auch, dass der Rollstuhl zu einem passt. „Herr Mießner hat sich die einzelnen Rollstühle angesehen, geschaut wie die Räder stehen, aber auch wie die Teilnehmer sitzen“, berichtet Milkereit-Wadenrath. „Denn wenn man zu weit vorn oder zu weit hinten sitzt, kostet das manchmal mehr Kraft.“ Entscheidend sei manchmal allein die Technik, „Um über eine Stufe zu kommen, muss man das Gleichgewicht verlagern, doch auch das muss man erst einmal wissen“. Wilfried Mießner ist Physiotherapeut in Solingen. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Therapie der Multiplen Sklerose und ist einer der wenigen -zertifizierten MS-Therapeuten. Sieben Jahre arbeitete er im Universitätsklinikum Bergmannsheil in der Querschnittsabteilung, wo die Rollstuhlversorgung und -einstellung sowie das Alltags- und Sporttraining zu seinen Arbeitsbereichen gehörten. Dieses Wissen gibt es in seinen Rollstuhltrainings weiter.

Alle Teilnehmer hätten durch das Training viel mitgenommen. Kerstin Milkereit-Wadenrath ist sich sicher, dies irgendwann wiederholen zu wollen. Möglicherweise auch bei ihrer Gruppe, die sie in Langenfeld leitet. Die Vorbereitungen für das Training sei aber auch nur durch die Unterstützung des Behindertenbeirats möglich gewesen. Die Räumlichkeiten wurden durch die Freizeitgemeinschaft Hilden (FZG) möglich gewesen. Auch Vital Hilden habe den MS-Stammtisch unterstützt.