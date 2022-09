Darth Vader in Hilden : Star-Wars-Aktionswoche in Bücherei

Alex hat im vergangenen Jahr an der Star-Wars-Aktionswoche in der Stadtbücherei teilgenommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Fans der Science-Fiction-Saga kommen ab dem 7. Oktober in Hilden auf ihre Kosten. Dann startet die Star-Wars-Woche in der Stadtbücherei.

Los geht‘s am Freitag, 7. Oktober, um 16.30 Uhr mit einer Sonderausgabe der Gamingreihe „Angezockt“. Vor Ort besteht die Möglichkeit verschiedene Spiele aus dem Star Wars-Universum anzuspielen und sein Fanwissen bei einem anschließenden Quiz unter Beweis zu stellen. Am Dienstag, 11. Oktober, geht es mit einer Bastelaktion weiter. Hierbei können aus Bügelperlen eigene Schlüsselanhänger mit beliebten Star Wars-Figuren gestaltet werden. Das Angebot ist von 11 bis 16 Uhr zugänglich.

Interessierte Personen zum Thema 3D-Druck dürfen im Rahmen einer Schulung erste Kenntnisse sammeln und ausgedruckte Figuren anschließend mit nach Hause nehmen. Die Schulung findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 16.30 Uhr statt. Am Donnerstag, 13. Oktober, um 15.30 Uhr wird die Aktionswoche mit einer Sondervorstellung der Filmreihe „Kuschelkino“ fortgesetzt. Gezeigt wird ein Film aus dem Star Wars-Universum, welcher ab sechs Jahren freigegeben ist.

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche sowie deren Familienangehörige. Alle Interessierten können sich ab sofort telefonisch unter 02103 72-1302, per Mail an stadtbuecherei@hilden.de oder vor Ort an der Information anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Sämtliche Materialien, die bei den Aktionen benötigt werden, werden zur Verfügung gestellt.