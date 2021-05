Hilden : Brandstifter zünden Toilettenhäuschen an

Die Feuerwehr Hilden war schnell vor Ort und konnte größeren Schaden verhindern. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Bereits am späten Freitagabend (30. April 2021) haben Unbekannte in einem mobilen Toilettenhäuschen an der Gartenstraße ein Feuer gelegt, berichtet die Polizei. Zum Glück wurde der Brand schnell bemerkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken