Stadtgeschichte : Die Nebels – Hildens Baulöwen der Gründerzeit

Hilden 1858 heiratete der Maurergeselle Carl Jacob Nebel aus Dessau eine vermögende Hildenerin. Er gründete eine große Familie und ein erfolgreiches Bauunternehmen. Damit brachten es die Nebels zu Vermögen und Ansehen. 1909 verließ sie das Glück. Bei einem Konkurs ging alles wieder verloren.

1) 1858 kam Carl Jacob Nebel nach Hilden. Er wurde am 5. September 1831 in Ilberstedt geboren. Der Maurergeselle aus Dessau heiratete am 8. Dezember 1861 Auguste Stock. Sie war die Enkelin von Albert Asbeck. Dieser war von 1809 bis 1814 unter französischer Herrschaft der zweite hauptamtliche Bürgermeister Hildens. Er wohnte im Haus „In der kleinen Hacken“ (heute Mittelstraße 68). wo er auch eine Brennerei und eine Gastwirtschaft betrieb. Durch die Heirat kam Carl Jacob Nebel in den Besitz des Asbeckschen Hofes (Mittelstraße 68–72). Dieser umfasste die Häuser „In der kleinen und In der großen Hacken“ inklusive des Hauses an der Ecke zur Schwanenstraße. (heute Bekleidungsgeschäft Holtzhausen).