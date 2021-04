Brand an der Westfalenstraße : Feuerwehr löscht Brand im Kinderzimmer in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Kommode war in Brand geraten. Die Mutter brachte ihre Kinder in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Wohnung ist nun nicht mehr bewohnbar.

Durch umsichtiges und schnelles Handeln hat eine Frau aus Rath in ihrer Wohnung an der Westfalenstraße verhindern können, dass ein Zimmerbrand sich auf die anderen Räume oder sogar auf andere Teile des Wohnhauses ausbreitete.

Aufgeschreckt durch einen piepsenden Rauchmelder hatte die junge Frau am Sonntagmittag einen Brand im Kinderzimmer ihrer Wohnung bemerkt. Sie agierte schnell und brachte als erstes ihre zwei Kinder im Grundschulalter und sich selbst in Sicherheit. Sie verließ mit ihren Kindern die Wohnung und alarmierte zugleich über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr Düsseldorf .

Als wenige Minuten später die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, stand die Familie bereits auf der Straße. Die Frau schilderte kurz, was passiert war. Zeitgleich ging ein Atemschutztrupp der Feuerwehr in das zweite Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, um die Flammen zu löschen. Mit einem mobilen Rauchverschluss verhinderten die Einsatzkräfte das Ausbreiten des Brandrauchs in andere Bereiche des Hauses. In der Wohnung hatte die Mutter korrekt gehandelt, indem sie vor ihrer Flucht die Tür zum Kinderzimmer zugezogen hatte und auf diese Weise eine Rauchausbreitung auf die gesamte Wohnung sowie einen noch größeren Sachschaden verhinderte.